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Николаев обстреляли кассетными снарядами - мэр

Городской голова попросил жителей не помогать оккупантами и не публиковать места попадания снарядов.
Николаев обстреляли кассетными снарядами - мэр
Так выглядят запрещенные кассетные боеприпасы "Торнадо-С". 27 марта рашисты бросили их по Красногоровке Донецкой области. / Национальная полиция

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в телеграм-канале об обстреле российских боевиков запрещенными боеприпасами. Город вновь обстреляли кассетными снарядами.

Сенкевич отметил, что более детальную информацию об обстреле он сообщит позже. Мэр Николаева обращается к жителям города с просьбой, чтобы те не подходили к окнам. 

Также не следует публиковать фото и видео попаданий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Отметим, что с утра российские оккупанты несколько раз ударили ракетами по Николаеву. Александр Сенкевич подчеркнул, что если жители города хотят поделиться деталями обстрела, стоит скинуть ему фото или видео в личные сообщения в Фейсбуке, но ни в коем случае не в открытый доступ.

Ранее мы писали, что в СНБО рассказали о новом фейке россиян, который направлен на дезинформацию и запугивание украинцев. Прокремлевские медиа разгоняют якобы информацию о применении хлора и фосфора на Херсонщине и Луганщине украинскими военными.

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