В СНБО сообщили о новом фейке РФ, чтобы запугать украинцев

Россияне продвигают дезинформацию о применении хлора и фосфора на Херсонщине и Луганщине украинскими военными.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили о новом фейке россиян, чтобы запугать украинцев и заставить их усомниться в ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Через прокремлевские медиа РФ продвигает тезу о том, что якобы украинские защитники "применили хлор и фосфор на разных участках фронта, а именно: Херсонская и Луганская область". Это очередная попытка врага оправдать собственные преступления против украинского народа и напугать украинцев на фоне передислокации собственных войск на Донбасс и южную часть Украины.

СНБО предупреждает о провокациях рашистов. / t.me/CenterCounteringDisinformation

В СНБО подчеркивают, что подобные сообщения были зафиксированы 27 февраля для запугивания украинцев. Тогда рашисты сообщали о якобы провокациях ВСУ с фосфором в Гостомели Киевской области.

Отметим, что 25 марта и 2 апреля враг применил фосфор на территории ОРДЛО. Однако пропагандисты пытались перевести стрелки на украинскую армию.

Ранее мы писали, что Меркель считает правильным, что не позволила Украине вступить в НАТО в 2008 году. Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера ФРГ на территорию освобожденной Бучи, но та решила смолчать в ответ. Пресс-секретарь политика лишь передала месседж, что Меркель выступает за всевозможные усилия, направленные на прекращение войны в Украине.