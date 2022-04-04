Глава УПЦ МП Онуфрий осудил убийства в Буче

Он заявил, что виновных покарает Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий осудил массовые убийства в Буче. Об этом сообщил Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Тех, кто совершил это насилие, отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться", – сказал Онуфрий.

Предстоятель выразил соболезнования родным пострадавших и пообещал молиться за умерших от насилия.

Ранее стало известно, что российские оккупанты, перед тем как оставить Бучу (Киевская область), расстреляли несколько сотен мирных жителей. На данный момент известно про 340 убитых мирных жителей.

Сегодня, 4 апреля, в Буче побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел уничтоженную военную технику российских оккупантов и пообщался с местными жителями. Глава государства заявил, что российские войска совершают военные преступления в Украине.

Напомним, Зеленский также заявил, что преступления российских войск на оккупированных территориях Украины будут признаны миром как геноцид

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