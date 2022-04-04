Резня в Буче будет признана миром как геноцид – Зеленский

Президент сделал заявление на месте трагедии

Преступления российских войск на оккупированных территориях Украины будут признаны миром как геноцид. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Бучу.

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"То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим прекрасным городком, - это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что к настоящему известно "о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями, изнасилованных женщинах, убитых детях".

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"Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский побывал в Буче, где оккупанты расстреляли мирных жителей. Президент осмотрел улицы, пообщался с выжившими горожанами.

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