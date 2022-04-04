На оккупированной территории Херсонщины идут бои, ВС РФ отбирает имущество у граждан

Вокруг Новой Каховки оккупанты усилили пропускной режим.

На временно оккупированных территориях Херсонщины идут боевые действия. Российские боевики задерживают местных жителей и незаконно изымают их личные вещи. О ситуации в регионе рассказали в Генштабе ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 4 апреля.

Вокруг Новой Каховки враг усилил пропускной режим на блокпостах. Также рашисты задерживают мирных жителей и принуждают к инженерном обустраиванию вражеских позиций. Участились случаи, когда россияне отбирают транспортные средства у граждан. Однако оборона Украины продолжает оттеснять врага, чтобы освободить Херсонскую область.

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты продолжают угрожать безопасности мирного населения. В Пологах ВС РФ захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больные предупреждены, поэтому их запрещено возвращаться в учреждение. В больнице находятся раненые российские военные.

Митинг против оккупантов в Херсоне, 3 апреля. / 24 канал

В Генштабе отмечают, что потери офицерского состава россияне пытаются пополнить за счет офицеров высших учебных заведений. Известно, что в Санкт-Петербурге осуществляется ускоренная подготовка офицеров для замещения должностей в боевых военных частях.

Ранее мы писали, что глава Житомирской ОВА сообщил о победе украинской армии. В регионе нет оккупационных войск. Виталий Бунечко отметил, что война все еще не закончена, поэтому опасность в регионе сохраняется. Враг передислоцирует силы и средства.