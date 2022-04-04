В Житомирской области оккупантов нет - глава ОВА

Виталий Бунечко отметил, что война еще не закончилась, поэтому опасность сохраняется.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Фейсбуке, что Житомирская область полностью освобождена от российских оккупантов. По состоянию на 4 апреля врага на территории региона нет.

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Губернатор отмечает, что постепенно украинские защитники отбрасывали оккупационные войска туда, откуда они пришли.

"Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но также ушли, заминировав частные дома, леса," - подчеркнул сохранившуюся опасность в Житомирщине глава ОВА.

Виталий Бунечко акцентировал в своем обращении, что война все еще не закончена, поэтому опасность в регионе сохраняется. Губернатор отметил, что враг передислоцирует силы и средства.

Ранее мы писали, что россияне планируют захватить Харьков. По словам спикера Министерства обороны Украины, враг хочет взять в кольцо украинскую армию на Донбассе, а также оккупировать областной центр.