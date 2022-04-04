Лавров оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Лавров отметил, что контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции.

Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российских телеканалов.

По его словам, контакты делегаций Украины и РФ продолжаются в режиме видеоконференции.

Лавров отметил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что переговоры России и Украины по завершению войны идут тяжело.