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Лавров оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Лавров отметил, что контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции.
Лавров оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российских телеканалов.

По его словам, контакты делегаций Украины и РФ продолжаются в режиме видеоконференции.

Лавров отметил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что переговоры России и Украины по завершению войны идут тяжело.

 

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