На Запорожье военные РФ захватили и заминировали больницу

При этом в больнице лежат несколько раненых российских военнослужащих.

В городе Пологи (Запорожская область) российские оккупанты захватили и заминировали местную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

В сообщении говорится, что оккупанты запретили медицинскому персоналу возвращаться в больницу. В больнице сейчас пациентов нет, зато там лежат несколько раненых российских военнослужащих.

Напомним, в конце марта в ходе контрнаступления в Запорожской области украинские войска освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов. В частности, врага выбили из населенных пунктов Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

На данный момент российские войска продолжают удерживать часть территории Запорожской области. Однако, их продвижение вглубь страны остановлено.

Ранее стало известно, что 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными между СУ и российскими оккупантами. Из плена 86 украинских военнослужащих.

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