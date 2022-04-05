Дальнейшие переговоры с РФ будут вызовом – Зеленский

Глава государства еще раз подчеркнул, что убийство мирных жителей в Буче является геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом. Об этом он сказал сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона.

Глава государства еще раз подчеркнул, что убийство мирных жителей в Буче (Киевская область) является геноцидом и виновные в этом понесут заслуженное наказание.

Однако, Зеленский считает, что даже несмотря на военные преступления российских войск в Украине нужно продолжать переговоры с Россией, так как это поможет прекратить войну. Но это будет вызовом для украинцев после трагедии в Буче.

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Напомним, первый раунд переговоров с Россией по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров, но пока стороны еще ни о чем конкретно не договорились.

Ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

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