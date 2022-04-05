Почта
 

Дальнейшие переговоры с РФ будут вызовом – Зеленский

Глава государства еще раз подчеркнул, что убийство мирных жителей в Буче является геноцидом.
 |  Автор: Виталий Кулак
Дальнейшие переговоры с РФ будут вызовом – Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом. Об этом он сказал сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона.

Глава государства еще раз подчеркнул, что убийство мирных жителей в Буче (Киевская область) является геноцидом и виновные в этом понесут заслуженное наказание.

Однако, Зеленский считает, что даже несмотря на военные преступления российских войск в Украине нужно продолжать переговоры с Россией, так как это поможет прекратить войну. Но это будет вызовом для украинцев после трагедии в Буче.

Читайте также: Зеленский сравнил власть в России с режимом диктатора Чаушеску

Напомним, первый раунд переговоров с Россией по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров, но пока стороны еще ни о чем конкретно не договорились.

Ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK