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"Руины": Как выглядит разрушенный россиянами университет в Северодонецке

Оккупанты уничтожили один из корпусов университета имени Владимира Даля.
"Руины": Как выглядит разрушенный россиянами университет в Северодонецке
Уничтоженная лекционная аудитория. / t.me/severodonetsk1934

В Украине 41 день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силами украинской армии удалось изгнать врага из Житомирской, Киевской областей, освобождена Чернобыльская зона отчуждения. Однако теперь россияне хотят захватить Донбасс, поэтому обстрелы Луганской и Донецкой областей с каждым днем становятся все безжалостнее. 

В местных группах Северодонецка появились фото, как выглядит один из корпусов Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. Вместо аудиторий и коридоров - теперь там руины. 

Снаряд проломил сразу три этажа учебного заведения. Разрушена лекционная аудитория. 

Последствия
Последствия "русского мира" для учебных заведений Украины. / t.me/severodonetsk1934

Последствия
Последствия "русского мира" для учебных заведений Украины. / t.me/severodonetsk1934

Известно, что ВНУ имени Даля эвакуировался в Хмельницкую область. 

Также сообщается о попадании снаряда в другой корпус университета. 

Последствия
Последствия "русского мира" для учебных заведений Украины. / t.me/severodonetsk1934

Ранее мы писали, что Алексей Арестович сообщил о перемещении российских сил по состоянию на 5 апреля. Оккупанты перегруппировываются с целью возобновить наступление на Мариуполь и на юге Харьковской области.

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