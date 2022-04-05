Зеленский о вступлении в НАТО: Этого не будет, к сожалению

Президент отметил, что если Альянс предложит, то Украина вступит.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в рамках единого телемарафона. Главнокомандующий прокомментировал вопросы переговоров, возможную встречу с Путиным, помощь мира и вступление в НАТО.

Зеленский не верит в то, что Альянс пригласит Украину присоединиться. Однако если это случится, то Украина примет приглашение.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, завтра, не играть с нашими жизнями, а серьезно, - будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь," - подметил президент.

О помощи от мира украинский президент сказал, что сейчас страна нуждается в игроках, которые готовы на все.

Глава страны посетил Бучу после освобождения от оккупантов. Владимир Зеленский отметил, что сложно вести после такого переговоры с врагом, но другого выхода нет. Украина продолжит искать каждого причастного к геноциду украинского народа.

О встрече с Путиным украинский президент уже говорит не так уверено, отмечая, что прямого диалога может и не быть.

Ранее мы писали, что Ангела Меркель не жалеет о том, что не допустила Украину в НАТО в 2008 году. После приглашения Зеленского в Бучу бывший канцлер Германии лишь коротко отметила, что виновные должны быть наказаны.