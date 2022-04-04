Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер отреагировала на приглашение Зеленского в Бучу.

Меркель не жалеет о своем решении не брать Украину в НАТО. / EPA / UPG

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Своим заявлением она "ответила" на критику президента Украины Владимира Зеленского и на его приглашение в Бучу после освобождения от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего канцлера агентству DPA.

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Спикер Меркель сообщила о том, что бывший немецкий канцлер поддерживает собственные решения на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте. Одновременно Ангела Меркель выступает за всевозможные усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Однако от приглашения в Бучу отмолчалась.

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера," - заявила пресс-секретарь.

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Отметим, что Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу для того, чтобы они своими глазами увидели, "к чему привела политика уступок России". Также украинский президент отметил, что 3 апреля исполнилось 14 лет с вышеупомянутого саммита Альянса, когда Украина могла выйти из "серой зоны" на востоке Европы.

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