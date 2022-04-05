Почта
 

У Украины еще нет списка стран-гарантов безопасности – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, какие Украине нужны гаранты ее безопасности.
 |  Автор: Виталий Кулак
У Украины еще нет списка стран-гарантов безопасности – Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

У Украины пока нет списка стран, готовых стать гарантами ее безопасности в случае подписания мирного договора с Россией, войска которой в феврале вторглись на украинскую землю. Об этом сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украине в качестве гарантов безопасности нужны страны, готовые при необходимости в течение одного дня предоставить оружие, ввести санкции и отреагировать другими способами на новое вторжение российских войск, если оно когда-нибудь последует.

Ранее в СМИ появлялась информация, что гарантами безопасности для Украины готовы стать Германия, Великобритания и Турция. Правда, не известно, на каких условиях.

Читайте также: Зеленский сравнил власть в России с режимом диктатора Чаушеску

Напомним, первый раунд переговоров с Россией по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров, но пока стороны еще ни о чем не договорились.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK