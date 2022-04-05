У Украины еще нет списка стран-гарантов безопасности – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, какие Украине нужны гаранты ее безопасности.

У Украины пока нет списка стран, готовых стать гарантами ее безопасности в случае подписания мирного договора с Россией, войска которой в феврале вторглись на украинскую землю. Об этом сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украине в качестве гарантов безопасности нужны страны, готовые при необходимости в течение одного дня предоставить оружие, ввести санкции и отреагировать другими способами на новое вторжение российских войск, если оно когда-нибудь последует.

Ранее в СМИ появлялась информация, что гарантами безопасности для Украины готовы стать Германия, Великобритания и Турция. Правда, не известно, на каких условиях.

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Напомним, первый раунд переговоров с Россией по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров, но пока стороны еще ни о чем не договорились.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом.

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