Войска РФ разбомбили ж/д вокзал в Николаеве — мэр

Сейчас можно лишь бесплатно эвакуироваться на автобусах.

Войска РФ разбомбили ж/д вокзал в Николаеве. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

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Так, у политика поинтересовались, по какой причине в Николаеве не работает железнодорожный вокзал.

"Не работает, потому что разбомбили его", - ответил он.

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При этом глава города не сказал, когда именно был совершен вражеский удар по данному объекту. В это же время он напомнил, что из Николаева все еще можно эвакуироваться бесплатно. Местные жители могут выехать на автобусах.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Балаклею. Три человека погибли.

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