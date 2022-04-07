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Россия уже потеряла в Украине около 18 900 солдат – Генштаб

Украинские бойцы за время войны подбили и сожгли 698 танков и 1891 боевую бронированную машину оккупантов.
 |  Автор: Виталий Кулак
Россия уже потеряла в Украине около 18 900 солдат – Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска с 24 февраля по 7 апреля 2022 года потеряли в Украине около 18 900 человек. Такую статистику в Facebook обнародовал пресс-центр Генштаба ВСУ.

Кроме того, украинские бойцы за время войны уже подбили и сожгли 698 танков и 1891 боевую бронированную машину оккупантов, уничтожили 332 артиллерийские системы и 108 реактивных систем залпового огня, сбили 150 самолетов и 135 вертолетов.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас главные усилия российских оккупантов направлены на подготовку наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков. На Донецком направлении оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по Попасной, чтобы возобновить наступление на Рубежное.

Ранее стало известно, что США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

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