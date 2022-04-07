Генсек НАТО и Кулеба обсудили поставки оружия Украине

Глава МИД анонсировал обсуждение трех важнейших вещей: оружие, оружие и оружие.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить будущие поставки оружия в Украину, в том числе и тяжелого. На встрече присутствовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом политик написал в Твиттере.

Кулеба подчеркнул, что главная цель его приезда - вопрос о поставке оружия.

"Сегодня я приехал сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи: оружие, оружие и оружие," - написал министр.

Стоит отметить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс поможет ВСУ с вооружением на фоне возможной эскалации РФ на Донбассе. Однако в тех объемах, которые не приведут к прямому конфликту НАТО и России.

В Брюсселе обсудили поставку оружия в Украину. / Twitter/Dmytro Kuleba

"Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины," - подчеркнул Столтенберг.

Также генсек Альянса прогнозирует, что война РФ против Украины может длиться горы, отчего странам НАТО стоит рассматривать долгосрочную помощь Украине.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента опубликовал "цифру дня". По подсчетам Андрея Ермака Россия с начала полномасштабного вторжения понесла военные потери на свыше 12 миллиардов долларов.