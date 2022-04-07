Цифра дня: Ермак назвал сумму потерь россиян с начала вторжения

Живой силы ВС РФ потеряли около 18 900 человек.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал свою "цифру дня". Политик провел собственные подсчеты военных потерь россиян с начала полномасштабного вторжения. Об этом глава ОП написал в своем телеграм-канале.

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За 42 суток полномасштабного вторжения на территорию Украины российские оккупанты потеряли 12,19 миллиардов долларов.

Разбитая техника россиян возле поселка Дмитровка. / t.me/operativnoZSU

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ ежедневно публикует ориентировочную сводку потерь рашистов. По состоянию на утро 7 апреля ВС РФ потеряли 18 900 личного состава. Авиатехники: 55 ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, 111 БПЛА. Россияне стали беднее на 698 танков, 1891 бронированных машин, 332 артиллерийских систем, 108 РСЗВ, 1358 автомобильной техники.

Разбитая техника россиян возле поселка Дмитровка. / t.me/operativnoZSU

Ранее мы писали, что в российском военкомате не хотят называть потери армии, так как это "пошло". Военком Краснодарского края заявил, что якобы лично для него смерть каждого солдата является "трагедией".