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Арестович: Из 9 направлений наступлений противника осталось 2,5

В Херсонской области оккупанты уже не наступают, а обороняются.
Арестович: Из 9 направлений наступлений противника осталось 2,5
Рубежное после обстрела россиян. / t.me/severodonetsk1934

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович выступил с обновленной информацией по поводу фронта на брифинге. Политик рассказал, что противник наступает на 2,5 направлений из девяти. Это зона ООС, Донецкая и Луганская области, Мариуполь. 

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По словам Арестовича, россияне уже боятся применять боевую авиацию, кроме как в зоне ООС. Самые сильные бои продолжаются на Луганщине - в Рубежном, Попасной и Северодонецке. 

Мариуполь держится, Украина старается давать всю посильную помощь. 

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются развить наступление с оккупированного Изюма на юг, в направлении Славянска и Краматорска. Враг хочет окружить войска ВСУ, но проиграет, хоть и будет тяжело для украинских защитников. 

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В Херсонской области россияне уже обороняются, а не наступают.

Ранее мы писали, что глава Офиса Президента озвучил "цифру дня". Андрей Ермак назвал сумму военных потерь россиян с начала вторжения на территорию Украины - больше десяти миллиардов долларов. 

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