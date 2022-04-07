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Убийства гражданских могут быть частью "четкой стратегии" РФ - разведка Германии

Германия также берет во внимание перехваченные разговоры россиян, где они признаются в военных преступлениях.
Убийства гражданских могут быть частью "четкой стратегии" РФ - разведка Германии
В Киевской области продолжают находить новые тела зверски убитых украинцев. / t.me/operativnoZSU

Федеральная разведывательная служба ФРГ опубликовала радиосообщения российских военных, которые доказывают, что зверства в Буче могут быть частью четкой стратегии РФ по запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления. Об этом сообщает издание Spiegel.

В разведке исследуют перехваченные разговоры оккупантов, где россияне открыто говорят об убийствах гражданских, а также признают, что делали это по приказу. 

В распоряжении ведомства есть перехваченные звонки, которые доказывают, что Украину ждут новые "Бучи" на временно оккупированных территориях.

В США занимаются поимкой причастных к
В США занимаются поимкой причастных к "Бучанской резне". / CNN

Отметим, что американская разведка пообещала идентифицировать подразделения ВС РФ, которые причастны к зверствам в Киевской области. 

Ранее мы писали, что жители территорий, которые временно оккупированы россиянами, в шоке от "освободителей", которых ждали. Женщина в слезах жалуется родственнику из армии РФ, что поверила ему и возненавидела "бандеровцев", но реальность оказалась обратной.

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