Жители оккупированных территорий, ненавидевшие "бандеровцев", в шоке от "освободителей"

В разговоре с родственником из оккупационной армии женщина плачет, что русские могут изнасиловать ее несовершеннолетних внучек.

Жители оккупированных территорий, ненавидевшие "бандеровцев" и ждавшие "русского мира", в шоке от "освободителей". Об этом стало известно из разговора женщины из села Тарасовка Запорожской области с родственников из ВС РФ, который стоит под Херсоном. Служба безопасности Украины продолжает публиковать перехваченные телефонные разговоры боевиков.

Читайте также: Российские школьники просят в письмах быстрее убивать украинцев

Женщина в слезах жалуется боевику, что поверила ему и возненавидела "бандеровцев", но реальность оказалась обратной. Она угощала пирожками и колбасой рашистов, но они вместо "спасения" грабят дома, насилуют детей и стреляют по мирным жителям. Жительница Запорожской области опасается за своих внучек 14 и 10 лет.

"Сережа, приезжай сюда и посмотри, что творится. Я х""ней не страдаю! Я всегда тебе верила. Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев. Я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" - в слезах спрашивает женщина.

Рашист спросил у родственницы, уверена ли она в том, что россияне насилуют женщин.

"Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку. Взяли самогон, понапивались..." - заявила женщина.

Читайте также: ВС РФ насилуют несовершеннолетних украинок и едят собак

Родственница оккупанты подтвердила, что лично знает об эпизодах изнасилования, а также спросила, что ей делать дальше.

"Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл подальше, куда-то в город. В Херсон," - ответил российский боевик.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал о новостях с фронта. Оккупанты сосредоточились на 2,5 направлениях: зона ООС, Донецкая и Луганская области, Мариуполь. Также россияне уже боятся применять боевую авиацию, кроме как в зоне ООС.