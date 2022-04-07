Войска РФ не смогут захватить Донбасс – Арестович

Российские оккупационные войска сейчас сосредотачиваются на востоке Украины.

Российские войска, вторгшиеся в феврале в Украину, не смогут окружить подразделения ВСУ на Донбассе и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом сегодня, 7 апреля, во время видеообращения сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, российские оккупанты сейчас наступают от Изюма к Краматорску и Славянску, а также атакуют в районах Угледара и Марьинки. Так они пытаются окружить войска ВСУ на Донбассе.

Арестович подчеркнул, что на этих направлениях ситуация для оккупантов неблагоприятная, поэтому они не смогут окружить подразделения ВСУ.

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Между тем, по данным Минобороны Великобритании, российские оккупационные войска сосредотачиваются на востоке Украины, пытаясь полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 7 апреля 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 18 900 человек.

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