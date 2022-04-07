Во Львовской области задержан чиновник за продажу гуманитарки

Мужчина требовал "откат" от волонтера в размере 100 тысяч гривен.

Мужчина требовал от волонтера 100 тысяч за бесплатный автобус. / Офис генерального прокурора

Правозащитники поймали исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области. Мужчина продавал гуманитарную помощь, а также пытался получить неправомерную выгоду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграм-канале.

Львовская областная прокуратура задержала мужчину согласно части 3 статьи 201-2, ч. 3 статьи 368 Криминального кодекса Украины. Чиновник требовал от волонтера 100 тысяч гривен за передачу автобуса, который достался бесплатно городскому совету от добродеятелей Финляндии в качестве гуманитарки. Его задержали во время получения взятки.

На данный момент в ведомстве продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос насчет сообщения задержанному о подозрении, а также отстранения его от должности. Досудебным расследованием занимаются следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.

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