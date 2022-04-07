В Буче задержали мародеров, сотрудничавших с оккупантами

Они забирали чужое имущество из оставленных или поврежденных квартир и домов жителей Бучи.

В Буче (Киевская область) правоохранители задержали двух мародеров, которые к тому же сотрудничали с российскими оккупантами. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Установлено, что фигуранты забирали чужое имущество из оставленных или поврежденных квартир и домов жителей Бучи. Они воровали все, что находили, от ценностей до средств гигиены. Награбленное складывали в определенных местах.

Также установлено, что эти мародеры сотрудничали с российскими оккупантами. Они рассказывали оккупантам, где находятся богатые квартиры и дома. Злоумышленники вместе с оккупантами принимали участие в воровстве.

Сейчас Служба безопасности Украины проверяет информацию о сотрудничестве фигурантов с российскими оккупантами.

Напомним, ранее в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ. В ее состав входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua