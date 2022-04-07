В Харькове задержали сторонницу "русского мира"

Ей уже сообщили о подозрении в преступлении.

В Харькове правоохранители задержали 41-летнюю женщину, которая в Facebook призывала российских оккупантов присоединить Харьков и другие регионы к РФ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка с 17 по 31 марта 2022 года размещала на аккаунтах в Facebook призывы к оккупантам о присоединении Харькова к РФ. Она также распространяла материалы, разжигающие национальную рознь, и призывала взрывать железную дорогу, чтобы лица, проживающие в западных регионах нашей страны, не могли попасть в восточные регионы.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 2 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Фигурантке уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ. В ее состав входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

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