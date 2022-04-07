В СНБО сообщили о новом фейке РФ: подмена понятий "нацизм" и "национализм"

Спустя 8 лет российские пропагандисты уравняли данные понятия, создавая почву для начала геноцида украинцев.

Российская пропаганда с каждым днем все больше заходит в дебри, чтобы обмануть россиян и не рассказывать правду о поражениях, потерях на фронте в Украине. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о новой фейке РФ - подмена понятий "нацизм" и "национализм". Об этом ЦПД пишет в телеграм-канале.

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Нацизм - это тотальная идеология, которая базируется на величии одной нации, ее принадлежности к "высшей расе", что "дает ей право" на расширение "жизненного пространства" через захват территорий и геноцид.

Национализм - идеология, у которой базовые принципы - ценности нации и ее правомерность как источники власти. Национализм утверждает, что каждая нация должна управлять собой самостоятельно и быть свободной.

Российская пропаганда с начала войны на Донбассе начала процесс дегуманизации украинцев, жонглируя понятиями "нацизм" и "национализм". Спустя годы рупор Кремля "уравнял" данные понятия. Однако как в теории, так и на практике они отличаются.

Можно наглядно увидеть, что данные понятия не могут быть одинаковыми. Жонглируя и подменяя понятия последние 8 лет, Россия создала в головах россиян грунт для начала геноцида украинцев.

Ранее мы писали, что Анна Маляр ответила на мечты Кремля взять контроль над Евразией "от Владивостока до Лиссабона". Также замминистра обороны отметила сходство путинской армии со специальными войсками СС у Гитлера.