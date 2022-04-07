Маляр ответила на мечты Кремля о захвате Евразии: Будет "Буча"

В Минобороны сравнили армию Путина с гитлеровскими войсками СС, которые творили геноцид на оккупированных землях.

Анна Маляр заявила, что Кремль и российский народ одинаково хотят уничтожения Украины и народа. / facebook.com/Ukraine-Media-Centre-Kyiv-100379789287364

Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на недавние заявления Дмитрия Медведева о захвате Евразии, чтобы создать "единую" от Владивостока до Лиссабона. Политик развеяла мечты Кремля и подчеркнула, будет новая "Буча".

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Слова экс-президента РФ демонстрируют реальные цели Путина, и это явно не "спасение".

"Так вот я хочу вам сказать: это значит – будет "Буча" от Владивостока до Лиссабона," - подчеркнула Маляр.

Замминистра отметила сходство путинской армии со специальными войсками СС у Гитлера, которые занимались геноцидом местного населения на оккупированных территориях.

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Маляр также упомянула государственные медиа России, которые открыто заявляют об уничтожении украинского народа. Поэтому политик призывает не уменьшать варварство российского общества, которые поддерживают войну в Украине. Опросы показывают, что россияне готовы терпеть санкции и любые невзгоды, дабы РФ захватила Украину.

Маляр подводит к тому, что россияне инфицированы нацизмом и несут полную ответственность за преступления на территории Украины.

Ранее мы писали, что российские боевики обстреляли в упор "Градами" и артиллерией лодку, которой хотели эвакуироваться 14 мирных жителей. Трое взрослых и один ребенок погибли на месте. 10 получили разной степени тяжести осколочные ранения.