Разведка сообщила, куда оккупанты перебрасывают войска

По данным британской разведки, на переброску российских оккупационных войск понадобится около одной недели.

Командование российских оккупационных войск продолжает переброску своих подразделений с севера Украины в Донецкую и Луганскую области. Об этом в Twitter написало Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

В сообщении говорится, что войска, которые вывели из Киевской, Сумской и Черниговской областей, сейчас находятся в Беларуси и России. Ведется их пополнение. Потом эти военные части отправят на Донбасс. По данным британской разведки, на переброску войск понадобится около одной недели.

Ранее британская разведка предупредила, что российские оккупанты планируют начать на Донбассе новое большое наступление. Цель – выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Жителей этих регионов уже попросили эвакуироваться в безопасные районы страны.

Между тем, сейчас российские оккупационные войска пытаются наступать в направлении Краматорска и Славянска. Однако, их атаки отбивают украинские защитники.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс, который попытаются захватить российские оккупационные войска, будет напоминать Вторую мировую войну.

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Иллюстративное фото / twitter.com/defencehq