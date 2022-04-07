Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
Битва за Донбасс, который попытаются захватить российские оккупационные войска, будет напоминать Вторую мировую войну. Такое заявление сегодня, 7 апреля, на брифинге сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, между битвой за Донбасс в 2022 году и Второй мировой войной общими будут большие операции, использование большого количество танков, артиллерии, авиации и другой военной техники.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты, вторгшиеся в феврале в Украину, планируют начать наступление в Донецкой и Луганской областях с целью выхода к их административным границам. Не исключено, что в этом наступлении будут участвовать войска, которые оккупанты вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Читайте также: Генсек НАТО и Кулеба обсудили поставки оружия Украине
О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что жителей Донбасса и Луганщины призвали эвакуироваться в безопасные регионы страны.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не смогут окружить подразделения ВСУ на Донбассе.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.