Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба

Российские оккупанты планируют начать наступление в Донецкой и Луганской областях.

Битва за Донбасс, который попытаются захватить российские оккупационные войска, будет напоминать Вторую мировую войну. Такое заявление сегодня, 7 апреля, на брифинге сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, между битвой за Донбасс в 2022 году и Второй мировой войной общими будут большие операции, использование большого количество танков, артиллерии, авиации и другой военной техники.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты, вторгшиеся в феврале в Украину, планируют начать наступление в Донецкой и Луганской областях с целью выхода к их административным границам. Не исключено, что в этом наступлении будут участвовать войска, которые оккупанты вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что жителей Донбасса и Луганщины призвали эвакуироваться в безопасные регионы страны.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не смогут окружить подразделения ВСУ на Донбассе.

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