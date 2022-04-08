Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов

Украинские бойцы подбили 700 танков и 1891 боевую бронированную машину оккупантов.

С 24 февраля и по состоянию на утро 8 апреля 2022 года потери российских оккупационных войск в Украине составили около 19 000 человек. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Генштаба ВСУ.

На данный момент украинские бойцы подбили 700 танков и 1891 боевую бронированную машину российских оккупантов, уничтожили 333 артиллерийские системы и 109 единиц РСЗО, сбили 150 самолетов и 135 вертолетов.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются захватить Попасную и Рубежное и продолжают штурмовать Мариуполь. Противник блокирует Харьков. На Харьковском направлении оккупанты устанавливают минные поля, чтобы не допустить наступления ВСУ.

Ранее британская разведка сообщила, что командование российских оккупантов направляет новые войска на Донбасс, чтобы выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Ожидается, что наступление врага начнется в ближайшие дни.

Напомним, в Киеве правоохранители обезвредили группу информаторов спецслужб РФ.

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