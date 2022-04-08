На Черниговщине пиротехники изъяли более 3 тысяч боеприпасов
В Черниговской области активно работают пиротехники ГСЧС, исследуя территорию региона от взрывоопасных боеприпасов, которые оставили россияне, когда покидали Черниговщину. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Читайте также: Чернигов спас Украину от разрезания на части - АрестовичВ ВРУ показали, как спасатели обнаружили кассетные элементы от боеприпасов. Это части ракеты "Точка-У". Пиротехники изъяли все опасные элементы для того, чтобы обезвредить.
Только за последние сутки пиротехники Черниговщины изъяли 3213 единиц боеприпасов.
В ГСЧС обращаются к украинцам, если вдруг стали свидетелями подобных снарядов, - не стоит подходить и трогать. Стоит сообщить о находке по телефону: 101 или 102.
Ранее мы писали, что рашисты обстреляли кассетными "Искандерами" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда на нем проходила эвакуация жителей двух областей. В результате ракетного обстрела погибли более 30 человек. Свыше 100 человек ранены.