На Черниговщине пиротехники изъяли более 3 тысяч боеприпасов

Работники ГСЧС занимаются зачисткой территории после отвода оккупационных войск, которые оставили после себя "подарки".

В Черниговской области активно работают пиротехники ГСЧС, исследуя территорию региона от взрывоопасных боеприпасов, которые оставили россияне, когда покидали Черниговщину. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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В ВРУ показали, как спасатели обнаружили кассетные элементы от боеприпасов. Это части ракеты "Точка-У". Пиротехники изъяли все опасные элементы для того, чтобы обезвредить.

Части ракеты РФ "Точка-У". / Верховна Рада

Части ракеты РФ "Точка-У". / Верховна Рада

Только за последние сутки пиротехники Черниговщины изъяли 3213 единиц боеприпасов.

В ГСЧС обращаются к украинцам, если вдруг стали свидетелями подобных снарядов, - не стоит подходить и трогать. Стоит сообщить о находке по телефону: 101 или 102.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли кассетными "Искандерами" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда на нем проходила эвакуация жителей двух областей. В результате ракетного обстрела погибли более 30 человек. Свыше 100 человек ранены.