Россия обстреляла железнодорожный вокзал Краматорска: более 30 погибших

Оккупанты ударили "Точкой-У".

Россия, похоже, хочет взять в блокаду всю Луганскую и Донецкую область. Вечером 7 апреля они разрушили железнодорожные пути на Донеччине, чем заблокировали единственный путепровод с восточной части Украины. Ночью удалось починить, но оккупанты вновь обстреляли эвакуацию мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска из тактического ракетного комплекса "Точка-У". На вокзале находятся тысячи людей, так как проходила эвакуацию в более спокойные области Украины. Кириленко отмечает, что Россия хочет взять в заложники как можно больше мирных жителей и уничтожить все украинское.

Россияне обстреляли двумя ракетами эвакуацию в Краматорске. / Укрзалізниця

В результате ракетного обстрела погибли более 30 человек. Свыше 100 человек ранены.

Россияне обстреляли двумя ракетами эвакуацию в Краматорске. / Укрзалізниця

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА заявил, что россияне закончили подготовку к битве на Донбассе. Гайдай отмечает, что враг постоянно предпринимает попытки прорвать линию обороны по ряду направлений.