Больше 90% украинцев не поддерживают тезис "украинцы и россияне - один народ"

Однако многие верят в восстановление "дружбы".

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новый общенациональный опрос. Согласно результатам, 91% украинцев не поддерживают тезис "украинцы и россияне - один народ", как это любят говорить пропагандисты Кремля. Однако 46% думают, что дружеские отношения в перспективе могут восстановиться.

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Отметим, что за 44 дня возросло количество украинцев, которые не верят в восстановление каких-либо отношений с Россией - с 42% до 64%. Те, кто видят перспективу примирения в ближайшие 15 лет, - около 10%. Тех, кто считает, что примирение наступит через 20-30 лет, - 22%.

Стоит отметить, что даже жители восточной и южной части Украины не верят в будущую дружбу с россиянами.

В опросе приняли участие 1200 респондентов. Аудитория опрошенных - это украинцы старше 18 лет, из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

К слову, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что о любом перемирии с РФ речи быть не может, так как это путь к эскалации.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли "Точкой-У" железнодорожный вокзал в Краматорске, когда там проходила эвакуация людей. В результате ракетного обстрела погибли более 30 человек. Свыше 100 человек ранены.