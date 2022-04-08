Мэра Немирова задержали за стрельбу из автомата

У него на территории горсовета возник конфликт с волонтером.

В Винницкой области полицейские задержали мэра города Немиров, который во время конфликта с волонтером открыл стрельбу из автомата. Об этом в Facebook сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным досудебного следствия, на территории горсовета возник конфликт между мэром Немирова и волонтером. Городской голова угрожал своему оппоненту физической расправой, несколько раз его ударил, а потом начал стрелять из автомата в воздух.

Потерпевший успел покинуть территорию горсовета и вызвал полицию. Пострадавших нет. 57-летнего мэра полицейские задержали прямо на рабочем месте.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что в Ровенской области запретили безосновательное ношение оружия бойцам Сил территориальной обороны.

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Подозреваемый в преступлении / facebook.com/vinn.police/

Изъятое оружие / facebook.com/vinn.police/