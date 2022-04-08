Пропагандистские каналы намекали на ракетный удар по Краматорску

Также в телеграм-каналах поклонников оккупантов появилось видео запуска двух ракет, которые предположительно ударили по вокзалу.

По железнодорожному вокзалу в Краматорске, откуда эвакуируются жители Луганской и Донецкой областей в более спокойные регионы, прилетели две вражеские ракеты "Точка-У". В результате обстрела минимум 30 погибших, среди которых дети. Свыше 100 раненых разной степени тяжести.

РоссСМИ уже продвигают идею, что это якобы ударили ВСУ и что на их вооружении "нет таких устаревших установок". Однако кадры передвижения техники РФ по Беларуси доказывают иное. Они активно используют ракетные установки "Точка-У".

СМИ Беларуси доказывает наличие в вооружении РФ "Точек-У". / Телеграм

Также появилось еще одно подтверждение, что оккупанты намерено устроили обстрел сотен украинцев, которые хотят спрятаться от "русского мира". В телеграм-канале поклонников рашистов появилась запись ночью, чтобы жители не приходили на вокзалы Славянска, Краматорска. То есть, они планировали данный ракетный удар.

Рашисты знали и запланировали удар по мирных жителям / Телеграм

В телеграм-канале "Типичный Донецк" в 10:25 появилась видеозапись запуска двух ракет. По словам сообщества, они запущены из Шахтерска, который оккупирован так званной "ДНР".

Ракеты, которые предположительно выпущены по Краматорску. / Телеграм

Ранее мы писали, что известно о трагедии в Краматорске. Рашисты цинично подписали свою ракету "За детей". Это отсылка к их любой пропагандистской уловке: "Где вы были, когда 8 лет убивали детей Донбасса".