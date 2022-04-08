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В порту Мариуполя обстрелян гражданский ледокол, есть погибший

Россиян продолжают уничтожать Мариуполь, включая порт, где стоят торговые корабли с экипажами
 |  Автор: Юрий Кобзар
В порту Мариуполя обстрелян гражданский ледокол, есть погибший
"Капитан Белоусов" / wikipedia.org

В Мариуполе российские войска обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", который стоит в порту города. Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".

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Отмечается, что судно является гражданским, на борту гражданский экипаж. Сам ледокол в момент обстрела находился в торговой части порта. В результате обстрела один член экипажа погиб, еще несколько получили ранения.

"Подчеркиваем – путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабли с экипажами!" – говорится в сообщении "Азова".

Напомним, ранее на этой неделе в результате российских обстрелов в порту Мариуполя получило повреждения, загорелось и начало тонуть торговое судно под иностранным флагом.

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