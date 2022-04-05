В порту Мариуполя горит и тонет иностранное торговое судно

По данным МВД, судно получило попадание в ходе российского обстрела

В порту Мариуполя из-за российских обстрелов получило повреждения и начало тонуть гражданское судно под флагом Доминиканской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, который находился возле одного из причалов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате попадания российского снаряда на судне начался пожар в машинном отделении. При этом один член экипажа получил ранения. Капитан подал сигнал "SOS" на международном канале морской безопасности.

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"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые", - говорится в экстренном сообщении.

Отмечается, что морские пограничники уже оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж. Однако пожар на судне продолжается. Кроме того, известно, что в борту судна образовалась пробоина, из-за которой оно начало тонуть. Спасти судно сейчас не представляется возможным.

Напомним, Мариуполь находится в осаде с первых дней войны и до сих пор держится. По словам Зеленского, вопрос снятия блокады с Мариуполя является очень сложным.

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