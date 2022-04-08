Обстрел вокзала в Краматорске: 39 погибших

Утром 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Количество погибших при обстреле оккупантами ж/д вокзала в Краматорске увеличилось до 39 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, при обстреле вокзала также 87 человек были ранены. Среди них многие находятся в тяжелом состоянии.

Кириленко заявил, что российские оккупанты пытаются сорвать эвакуацию мирных жителей из Донецкой области. Однако, он подчеркнул, что все желающие граждане смогут выехать в безопасные районы страны.

Напомним, утром 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу в Краматорске. В то время там было около 4000 человек, которые хотели выехать из города. В результате обстрела много погибших и раненых. Следователи по данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее Владимир Зеленский назвал злом, которое не имеет границ, обстрел железнодорожного вокзала Краматорска.

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