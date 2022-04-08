Зеленский отреагировал на обстрел оккупантами ж/д вокзала

Российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетой "Точка-У" удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал злом, которое не имеет границ, удар российских оккупантов ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Об этом он написал в Facebook.

"Русские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, утром 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска (Донецкая область). По предварительной информации, погибли около 30 человек, а около 100 человек – ранены.

Ранее Зеленский заявил, что российские военнослужащие, совершившие военные преступления, понесут наказание в соответствии с украинским законодательством. В Государственном бюро расследований Украины создали специальный отдел, которые расследует преступления российских оккупантов.

Напомним, в Харьковской области российские оккупанты убили трех местных жителей, а потом сожгли их тела, чтобы скрыть следы преступления.

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