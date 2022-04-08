Стало известно, сколько человек погибло в Чернигове во время войны

Об этом рассказал городской голова Владислав Атрошенко.

В Чернигове с начала полномасштабного вторжения российских войск в результате обстрелов оккупантов погибли около 700 человек. Об этом сообщил городской голова Владислав Атрошенко, передает Укринформ.

По его словам, в это число погибших входят как военнослужащие, так и мирные жители.

Атрошенко подчеркнул, что почти все погибшие опознаны. Но 70 убитых до сих пор опознать не могут.

Напомним, российские оккупационные войска под ударами ВСУ и Сил территориальной обороны были вынуждены на прошлой неделе полностью выйти из Черниговской области. Также оккупанты бежали из Киевской и Черниговской областей.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся к большому наступлению на Донбассе. Их цель – выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу в Краматорске. По предварительной информации, погибли 39 человек, а 87 человек ранены.

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