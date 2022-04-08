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В Краматорске объявили экстренную эвакуацию

Будет использоваться общественный транспорт. Жители также смогут воспользоваться своими автомобилями.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Краматорске объявили экстренную эвакуацию
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Краматорске, который сегодня, 8 апреля, подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов, объявили экстренную эвакуацию населения. Об этом во время брифинга сообщил городской голова Александр Гончаренко.

По его словам, эвакуация начнется уже сегодня. Будет использоваться общественный транспорт (автобусы). Жители также смогут воспользоваться своими автомобилями.

Напомним, утром 8 апреля военные РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу в Краматорске. В то время там было около 4000 человек, которые хотели выехать из города. В результате обстрела, по предварительной информации, погибло 39 человек, а 87 человек ранены. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал злом, которое не имеет границ, обстрел железнодорожного вокзала Краматорска.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске не был случайностью.

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