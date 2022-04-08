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Трагедия в Краматорске не была случайностью – Ермак

Россияне целенаправленно бьют по тем, кто пытается эвакуироваться
 |  Автор: Юрий Кобзар
Трагедия в Краматорске не была случайностью – Ермак
От ракетного удара погибли женщины, дети и старики / EPA

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске точно не был случайностью. Его спланировали специально, заявил в Твиттер глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Он отметил, что россияне 8 лет утверждают, будто защищают жителей Донбасса. Однако сейчас уже второй день подряд российские удары наносятся по эвакуационной инфраструктуре на Донбассе.

"Сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, с которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу эвакуационных поездов. Так что трагедия в Краматорске – это не случайность", - написал Ермак.

Напомним, по последней информации, в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек. Известно, что удар нанесли ракетой "Точка-У".

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