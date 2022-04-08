Под Днепром священник призывал сотрудничать с оккупантами

Задержанный оказался настоятелем храма одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.

В Днепропетровской области правоохранители задержали настоятеля храма одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с российскими оккупантами. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, священнослужитель во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал вторжение в Украину российских войск.

Кроме того, он призывал прихожан оказывать помощь российским оккупантам.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 УК Украины - пособничество в планировании и ведении агрессивной войны и действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители обезвредили группу информаторов спецслужб РФ.

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