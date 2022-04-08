Спасательное судно "Сапфир", которое захватила РФ, вернулось под контроль Украины

Все члены экипажа были ранее возвращены в Украину после обмена пленными.

Спасательное судно "Сапфир", которое россияне захватили в плен, вернулась под контроль Украины. 8 апреля его доставили в порт Сулина, Румыния. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Президент Украины, команда ОП, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация объединились, чтобы вернуть "Сапфир" домой. Все члены экипажа в количестве 19 человек были освобождены 25 марта во время первого обмена пленными.

Ермак подчеркивает, что Украина всегда возвращает своих и свое: "Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. России не оставим никаких шансов".

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Спасательное судно "Сапфир" - единственное в Украине гражданское специализированное судно, находящееся в постоянной поисково-спасательной готовности и способное исполнять соответствующие задачи в открытом море.

Когда Россия начала полномасштабную войну, "Сапфир" участвовал в спасательных операциях в Черном море. При участии судна было ликвидировано возгорание на борту молдавского танкера "Millenial Spirit", которое произошло из-за ракетного обстрела россиян.

Ранее мы писали, что оккупационной власти в Донецкой области из РФ пришло распоряжение вернуть украинцев по месту прописки из России. Люди обязаны вернуться в населенные пункты спустя два месяца пребывания в РФ.