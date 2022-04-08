На оккупированной Донеччине россиянам приказали вернуть людей, которые выехали в РФ

В Гентабе отмечают, что продолжается подготовка россиян к наступлению на востоке Украины.

Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00. Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Сумская область полностью свободна от оккупантов.

В Генштабе сообщают, что на временно оккупированной территории Донецкой области коллаборанты получили указания от россиян вернуть на определенные территории украинцев, которые выехали в Россию в январе-феврале 2022 года. Таким образом, люди обязаны вернуться в населенные пункты по месту регистрации или проживания спустя два месяца пребывания в РФ.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает наращивать группировки войск. Российская армия продолжает попытки наступательных действий в направлении Попасной и Северодонецка. Однако для противника попытки неудачные.

Генштаб сообщает, что силы обороны Украины успешно отбивают атаки россиян по всем направлениях и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Ранее мы писали, Людмила Денисова рассказала о зверствах россиян на Киевщине по отношению к детям. Сообщается об изнасилованиях несовершеннолетних в Буче и молодой девушки из Ирпени. Есть подтвержденная беременность у 14-летней девушки, над которой надругались пять оккупантов.