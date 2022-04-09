В Кременчуге задержали мошенников, обманывавших переселенцев

Мошенники присваивали деньги граждан, обещая вывезти их в Полтавскую область и помочь подобрать жилье.

В Кременчуге полицейские задержали мужчину и женщину, которые мошенническим путем присваивали деньги граждан, обещая вывезти их в Полтавскую область и помочь подобрать жилье для проживания. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По версии досудебного следствия, фигуранты размещали в Сети фейковые объявления о якобы вывозе беженцев в Полтавскую область и помощи с подбором жилья для аренды. За свои услуги они просили предоплату на банковскую карту.

Получив предоплату, злоумышленники переставали выходить на связь с потерпевшими. На данный момент известно, что жертвами мошенников стали 10 человек.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области задержали четырех жителей города Каменское, которые мошенническим путем присваивали деньги волонтерских организаций, собранные для ВСУ.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua