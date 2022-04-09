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В Лисичанске из-за обстрелов оккупантов начались пожары

Спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению пожаров.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Лисичанске из-за обстрелов оккупантов начались пожары
Оккупанты обстреляли Лисичанск / Скриншот видео / Гайдай

В Луганской области российские оккупанты сегодня утром, 9 апреля, обстреляли Лисичанск. В результате в городе началось несколько пожаров, сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов загорелся жилой многоэтажный дом, заправка и предприятие. На данный момент спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению пожаров, так как оккупанты продолжают обстреливать Лисичанск.

Были ли погибшие и пострадавшие в результате сегодняшнего обстрела Лисичанска – пока не известно.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты планируют в ближайшее время начать на Донбассе большое наступление. Они хотят выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в Луганской области возле Попасной украинские бойцы уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер.

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