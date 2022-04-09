В Киеве стартовали переговоры Зеленского с премьером Британии
В Киеве сегодня днем, 9 апреля, стартовали переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в Facebook проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибиха.
В сообщении говорится, что переговоры между Зеленским и Джонсоном проходят с глазу на глаз.
Нужно отметить, что сегодняшний визит премьер-министра Великобритании в Украину оказался неожиданным, так как заранее о нем не предупреждали. О чем говорят лидеры Украины и Британии – пока не известно.
Напомним, сегодня в первой половине дня Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Австрийский премьер заявил, что Австрия будет усиливать санкции в отношении России, пока она не прекратит войну против Украины.
Ранее Зеленский заявил, что Украина будет продолжать защищать свою землю, но по-прежнему готова к переговорам с Россией.
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