В Киеве стартовали переговоры Зеленского с премьером Британии

Визит премьер-министра Великобритании в Украину оказался неожиданным, так как заранее о нем не предупреждали.

В Киеве сегодня днем, 9 апреля, стартовали переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в Facebook проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибиха.

В сообщении говорится, что переговоры между Зеленским и Джонсоном проходят с глазу на глаз.

Нужно отметить, что сегодняшний визит премьер-министра Великобритании в Украину оказался неожиданным, так как заранее о нем не предупреждали. О чем говорят лидеры Украины и Британии – пока не известно.

Напомним, сегодня в первой половине дня Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Австрийский премьер заявил, что Австрия будет усиливать санкции в отношении России, пока она не прекратит войну против Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет продолжать защищать свою землю, но по-прежнему готова к переговорам с Россией.

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