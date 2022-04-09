Мы готовы к борьбе и к диалогу с Кремлем – Зеленский

Об этом Глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова к переговорам с Россией, войска которой готовятся к новому наступлению на востоке и юге нашей страны. Об этом он сказал 8 апреля во время брифинга с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет и дальше бороться за свою землю.

"Мы готовы бороться и параллельно искать пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что первый раунд переговоров Украины с Россией по вопросу вывода российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор было еще несколько раундов переговоров, но стороны ни о чем не договорились.

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Украина сейчас зондирует, кто из стран может стать гарантом ее безопасности, если будет подписан мирный договор с Россией. Зеленский хочет видеть одним из гарантов Индию.

Ранее сообщалось, что в Луганской области украинские бойцы уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер.

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