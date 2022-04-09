Такое решение приняли депутаты местного городского совета.

В Ужгороде (Закарпатская область), выполняя решение исполкома местного городского совета, убрали памятник русскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на мэра города Богдана Андреева.

Городской голова Ужгорода также сообщил, что сейчас соответствующие инстанции рассматривают вопрос о переименовании в городе улиц, названных в честь русских писателей, различных деятелей. По его словам, новые названия для улиц вынесут на общественное обсуждение.

Это уже третий памятник Пушкину, демонтированный в Украине на фоне полномасштабного вторжения российских войск и многочисленных преступлений российских оккупантов. Ранее памятники этому поэту убрали в Мукачево и в Тернополе.

Читайте также: Британцы показали новую карту боев в Украине: Есть важные изменения

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что военные преступления в Украине российских оккупантов перечеркнули всю культуру русского народа.

Напомним, ранее стало известно, что в украинской столице убрали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

В Ужгороде убрали памятник Пушкину. / suspilne.media