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В Ужгороде убрали памятник Пушкину.

Такое решение приняли депутаты местного городского совета.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Ужгороде убрали памятник Пушкину.
В Ужгороде убрали памятник Пушкину. / suspilne.media

В Ужгороде (Закарпатская область), выполняя решение исполкома местного городского совета, убрали памятник русскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на мэра города Богдана Андреева.

Городской голова Ужгорода также сообщил, что сейчас соответствующие инстанции рассматривают вопрос о переименовании в городе улиц, названных в честь русских писателей, различных деятелей. По его словам, новые названия для улиц вынесут на общественное обсуждение.

Это уже третий памятник Пушкину, демонтированный в Украине на фоне полномасштабного вторжения российских войск и многочисленных преступлений российских оккупантов. Ранее памятники этому поэту убрали в Мукачево и в Тернополе.

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Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что военные преступления в Украине российских оккупантов перечеркнули всю культуру русского народа.

Напомним, ранее стало известно, что в украинской столице убрали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

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В Ужгороде убрали памятник Пушкину. / suspilne.media
В Ужгороде убрали памятник Пушкину. / suspilne.media

 

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