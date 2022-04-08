Британцы показали новую карту боев в Украине: Есть важные изменения

За последнюю неделю оккупанты отступили не только с севера Украины, но также утратили контроль над частью Харьковской области

Британская разведка опубликовала свежую карту, которая отражает ситуацию на российско-украинском фронте. На ней видно, что ситуация на севере улучшается, а на востоке пока н изменилась.

Читайте также: Россия хочет сделать Беларусь гарантом безопасности Украины

Британское Министерство обороны, которое опубликовало карту, отмечает, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. За последнюю неделю от оккупантов удалось полностью освободить все территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

Кроме того, если сравнивать сегодняшнюю карту с картой недельной давности, становится заметно, что россияне утратили контроль над частью территории к северу от Харькова. При этом к востоку от Николаева часть территории, которая обозначалась как спорная, сейчас перешла полностью под контроль ВСУ. А вот в районе Изюма и Волновахи никакого существенного продвижения российских войск до сих пор не фиксируется.

Карта от 1 апреля:

twitter.com/defencehq

Карта от 8 апреля:

twitter.com/defencehq

Напомним, Арестович заявил, что новые столкновения России и Украины неизбежны. Советник главы ОП отмечает, что вне зависимости от руководства РФ, будет еще 2-3 столкновения в ближайшие 10-13 лет.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.